ارتفاع أسعار النفط 1 %

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ⁠1 % أمس، نتيجة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا 1.16 دولار، أو 1.61%، لتبلغ 73.15 دولارًا للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار، بما يعادل 2.2%، ليسجل 70.75 دولارًا للبرميل عند التسوية.