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ارتفاع أسعار النفط 1 %

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط 1 %
المواطن - واس

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ⁠1 % أمس، نتيجة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا 1.16 دولار، أو 1.61%، لتبلغ 73.15 دولارًا للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار، بما يعادل 2.2%، ليسجل 70.75 دولارًا للبرميل عند التسوية.

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