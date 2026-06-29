رقروق ليبي.. نبات صحراوي يعكس ثراء الغطاء النباتي في الشمالية ارتفاع أسعار النفط 1 % #يهمك_تعرف | طرق التعامل مع التيارات المائية وتجنب مخاطر البحر الاستثمار الشهري طريق النمو التراكمي مراحل غسل الكعبة.. عناية ودقة تجسّدان شرف المكان وقدسيته التلال.. معالم طبيعية توثق تاريخ الأرض وتثري التنوع البيئي المرور يحذر من مخاطر عدم التقيد بالمسارات المحددة على الطرق ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلًا و5034 مصابًا السديس: غسل الكعبة المشرفة يجسد عناية المملكة المستمرة ببيت الله الحرام البرازيل تتغلب على اليابان وتتأهل إلى دور الـ16 بهدف في الوقت بدل الضائع
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 % أمس، نتيجة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا 1.16 دولار، أو 1.61%، لتبلغ 73.15 دولارًا للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار، بما يعادل 2.2%، ليسجل 70.75 دولارًا للبرميل عند التسوية.