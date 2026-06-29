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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلًا و5034 مصابًا

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلًا و5034 مصابًا
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع عدد ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 1719 قتيلًا على الأقل.

وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، في تصريحات له اليوم: “إن 5034 شخصًا أصيبوا في الزلزالين، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين”.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالى 50 ألف شخص في عداد المفقودين، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين.

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