Icon

جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 برنامجًا أكاديميًا للدراسات العليا للعام الجامعي 1448هـ Icon مطار حائل الدولي يُسجل أكثر من 1.2 مليون مسافر في 2025 والربع الأول من العام الجاري Icon ارتفاع خام برنت في التعاملات الآسيوية Icon موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا Icon التربيع الأول لشهر محرم يزين سماء المملكة Icon الرأس الأخضر والأوروغواي يتعادلان بهدفين لكل منهما في كأس العالم 2026 Icon رياح نشطة وموجة حارة على المنطقة الشرقية Icon الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض Icon قتلى ومصابون في حادث إطلاق نار داخل مدرسة في الفلبين Icon ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

ارتفاع خام برنت في التعاملات الآسيوية

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠١ مساءً
ارتفاع خام برنت في التعاملات الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة بعد انطلاقة متعثرة للمحادثات ​بين أمريكا وإيران.

وصعدت العقود الآجلة ​لخام برنت بمقدار (1.09) دولار، ما نسبته (1.35%)، ليصل ‌إلى (81.66) دولارًا للبرميل بحلول الساعة ​2206 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامست مستوى مرتفعًا بلغ (82.30) ​دولارًا في بداية التداول.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد