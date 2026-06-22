جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 برنامجًا أكاديميًا للدراسات العليا للعام الجامعي 1448هـ مطار حائل الدولي يُسجل أكثر من 1.2 مليون مسافر في 2025 والربع الأول من العام الجاري ارتفاع خام برنت في التعاملات الآسيوية موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا التربيع الأول لشهر محرم يزين سماء المملكة الرأس الأخضر والأوروغواي يتعادلان بهدفين لكل منهما في كأس العالم 2026 رياح نشطة وموجة حارة على المنطقة الشرقية الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض قتلى ومصابون في حادث إطلاق نار داخل مدرسة في الفلبين ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة بعد انطلاقة متعثرة للمحادثات بين أمريكا وإيران.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (1.09) دولار، ما نسبته (1.35%)، ليصل إلى (81.66) دولارًا للبرميل بحلول الساعة 2206 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامست مستوى مرتفعًا بلغ (82.30) دولارًا في بداية التداول.