ارتفاع خام برنت في التعاملات الآسيوية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة بعد انطلاقة متعثرة للمحادثات ​بين أمريكا وإيران.

وصعدت العقود الآجلة ​لخام برنت بمقدار (1.09) دولار، ما نسبته (1.35%)، ليصل ‌إلى (81.66) دولارًا للبرميل بحلول الساعة ​2206 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامست مستوى مرتفعًا بلغ (82.30) ​دولارًا في بداية التداول.