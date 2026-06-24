الأخضر يغادر غدًا إلى هيوستن ويواصل تدريباته للرأس الأخضر في كأس العالم

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء الغد، إلى مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، استعدادًا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026.

ميدانيًا واصل لاعبوا المنتخب السعودي اليوم تحضيراتهم في مدينة أوستن بحصة تدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، قُسِّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب إسبانيا، مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية والملعب، في حين أجرت المجموعة الأخرى حصة تدريبية بدأت بتمارين الإحماء، قبل أن يطبّق المدير الفني تمارين الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك تمارين تكتيكية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

وعلى صعيد متصل، شهدت الحصة التدريبية عدم مشاركة اللاعب حسان التمبكتي، حيث اكتفى بالعلاج تحت إشراف الجهاز الطبي، إثر شعوره بآلام في القدم بعد المباراة الماضية.

وسيجري الأخضر تدريباته عند الرابعة من مساء الغد في حصة تدريبية مغلقة على ملعب Q2 في مدينة أوستن، تسبق المغادرة إلى هيوستن.