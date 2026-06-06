الأرصاد: الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 46 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن محافظة الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة، إذ بلغت اليوم السبت 46 درجة مئوية.
وأوضح المركز عن المناطق الأخرى التي سجلت درجات حرارة عالية ومنها مكة المكرمة والدمام وبريدة ووادي الدواسر، إذ بلغت درجة الحرارة فيها 45 درجة مئوية.
كما سجلت القيصومة والرياض وشرورة درجة الحرارة ذاتها، إذ بلغت 44 درجة مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة في كل من المدينة المنورة ورفحاء 43 درجة مئوية.