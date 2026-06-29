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الإحصاء: السعودية من أكثر الدول أمانًا في العالم لعام 2025م

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
الإحصاء: السعودية من أكثر الدول أمانًا في العالم لعام 2025م
المواطن- واس

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تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين حسب بيانات الدول في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة مقارنة بنتائج مؤشر الأمان لعام 2025م، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الذين يشعرون بالأمان من إجمالي السكان أثناء السير بمفردهم ليلًا في مناطق سكنهم بلغت 97.7%.

وأوضحت النتائج التي أعلنت عنها الهيئة دور قطاعات الدولة ذات العلاقة في تحقيق الأمان الذي ينعم به سكان المملكة في المناطق والمحافظات كافة، إذ جاء ذلك انسجامًا مع الجهود المبذولة؛ لتوفير الأمن والأمان والحياة الكريمة في المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات المختلفة منها الأمن الاقتصادي، والغذائي، والبيئي، والصحي، والاجتماعي، والسياسي، والفكري، والتقني والسيبراني، وغيرها، والارتقاء بالخدمات المقدمة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تنفذ جميع أعمالها الإحصائية وفق منهجية عمل موحدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي، وتعتمد على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية المتوافق مع إجراءات العمل المعتمدة لدى المنظمات الإحصائية الدولية، ويُعد مسح جودة الحياة الشخصي أحد منتجاتها، وللاطلاع على مزيد من التفاصيل، دعت الهيئة إلى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.stats.gov.sa/ar/.

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