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الإمارات تحبط محاولة تهريب 267 ألف قرص إمفيتامين بالتعاون مع السعودية

الإثنين ٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٢ مساءً
الإمارات تحبط محاولة تهريب 267 ألف قرص إمفيتامين بالتعاون مع السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الإمارات بالتعاون مع السعودية محاولة تهريب نحو 267 ألف قرص مخدر قبل ترويجها.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات اليوم بأن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، أحبط محاولة تهريب (267,300) قرص من مادة “الإمفيتامين” المخدرة.

وقالت الوكالة: أسفر التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية بالدولة وبين وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبناءً على تبادل المعلومات بين الجانبين، عن إحباط عملية تهريب الكمية قبل ترويجها، وسقوط المتورطين من الشبكة الإجرامية في محاولة التهريب، وجميعهم من إحدى الجنسيات العربية”.

كما أكد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أن “استباق تلك المخططات الإجرامية وإحباط محاولات شبكات تهريب المواد المخدرة، يعكس هذا المستوى المتقدم من التكامل العملياتي والرصد الميداني والمتابعة الدقيقة، والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية إقليميًّا ودوليًّا، بما يعزز منظومة حماية المجتمعات، ويرسخ الجهود المشتركة في مواجهة أساليب تهريب وترويج تلك الآفة”.

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