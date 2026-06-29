الإيطالي إنزو ماريسكا مدربًا لمانشستر سيتي بعقد حتى 2029

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، عن تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم حتى يونيو 2029.

وبدأ الإيطالي إنزو ماريسكا قيادته لفريق النخبة تحت 21 عامًا في أكاديمية النادي عام 2020، ونجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للشباب بفارق 14 نقطة، كما برز اسمه ضمن الجهاز الفني المساعد لبيب غوارديولا في موسم 2022، حيث أسهم بدور حيوي في تحقيق “الثلاثية التاريخية” للنادي.

كما نجح ماريسكا في قيادة ليستر سيتي للعودة إلى الدوري الممتاز بطلًا لدوري الدرجة الأولى، وصولًا إلى محطته مع تشيلسي التي شهدت تتويجه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية الصيف الماضي، إلى جانب ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.