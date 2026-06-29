الاستثمار الشهري طريق النمو التراكمي

أكد المستشار المالي سلطان المضحي أن زيادة مبلغ الاستثمار بشكل شهري تسهم في تعزيز نمو الأرباح بصورة متواصلة وتراكمية، مشيرًا إلى أن الانتظام في الاستثمار ورفع قيمة المبالغ المستثمرة يمكن أن يحقق نتائج لافتة على المدى الطويل.

وأوضح المضحي، خلال لقائه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن أثر زيادة مبلغ الاستثمار بهذه الطريقة يظهر بشكل أكبر مع مرور الوقت، مبينًا أن الاستمرار لمدة خمس سنوات قد يقود إلى نتائج مبهرة نتيجة تراكم العوائد ونمو رأس المال.

وأشار إلى أن الاستثمار أصبح متاحًا للجميع، لكنه يتطلب امتلاك قدر مناسب من المعرفة بأساليب الاستثمار والأدوات المختلفة، لافتًا إلى أنه لا يوجد حد أدنى محدد أو مبلغ إلزامي للبدء في الاستثمار.

وأضاف أن الشخص يمكنه دخول عالم الاستثمار بمبالغ بسيطة، موضحًا أن البداية قد تكون بمبلغ 500 ريال فقط، مع أهمية التعلم وفهم الخيارات الاستثمارية قبل اتخاذ القرارات.