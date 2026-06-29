البرازيل تتغلب على اليابان وتتأهل إلى دور الـ16 بهدف في الوقت بدل الضائع

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تأهل منتخب البرازيل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعد فوزه المثير على منتخب اليابان بنتيجة (2 – 1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب هيوستن ضمن منافسات دور الـ32.
وتقدم المنتخب الياباني أولًا عن طريق كايشو سانو في الدقيقة (29)، قبل أن يدرك كاسيميرو التعادل للبرازيل في الدقيقة (56)، فيما خطف غابرييل مارتينيلي هدف الفوز في الدقيقة (90+5)، ليقود منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي.
وبهذا الانتصار، يضرب المنتخب البرازيلي موعدًا في دور الـ16 مع الفائز من مواجهة ساحل العاج والنرويج المقررة غدًا، بينما ودّع المنتخب الياباني منافسات البطولة من دور الـ32.