البرازيل تحتجز مواطنة إسبانية في أحدث عملية اعتقال لأجانب بتهمة العنصرية الصحة العالمية: رصد حالة إيبولا في فرنسا ولا تستدعي القلق 4 فوائد مذهلة للنوم والاستيقاظ المبكر ترامب: إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية فرنسا تسجّل أشد حرارة في تاريخها وزير الخارجية الأمريكي: نريد عودة الملاحة بمضيق هرمز بشكل كامل ومجاني حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 150 ألف قرص مخدر و85 كيلوجرام حشيش زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية الصحة العالمية: 500 ألف حالة وفاة سنويا في العالم بسبب الحرارة فيصل بن فرحان يصل البحرين للمشاركة بالاجتماع الوزاري بين دول التعاون الخليجي وأمريكا
اعتقلت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، مواطنة إسبانية في مطار جوارولوس الدولي بمدينة ساو باولو، اليوم الأربعاء، بتهمة العنصرية، في أحدث حلقة من سلسلة اعتقالات بارزة لسياح أجانب بتهم مماثلة.
وتعد البرازيل، من بين الدول التي تطبق أكثر القوانين صرامة لمكافحة العنصرية في أمريكا اللاتينية، إذ يعاقب القانون على إهانة أي شخص بسبب عرقه بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، إضافة إلى غرامة مالية.
وقالت الشرطة، في بيان، إن طاقم طائرة تابعة لشركة طيران “لاتام” قادمة من مدينة ساو لويس في شمال شرق البرازيل استدعى الشرطة، التي قامت بإلقاء القبض على المواطنة الإسبانية فور نزولها من الطائرة، وذلك بعدما زُعم أنها وجهت عبارات مسيئة ذات طابع عنصري للعمال الذين يقومون بتفريغ أمتعة الطائرة.
ومن جانبها، أكدت شركة الطيران، أنه لا يوجد أي مبرر للاعتداء اللفظي الذي تعرض له موظفوها.
وشددت على إدانتها لجميع أشكال العنصرية والتمييز.