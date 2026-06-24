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البرازيل تحتجز مواطنة إسبانية في أحدث عملية اعتقال لأجانب بتهمة العنصرية

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
البرازيل تحتجز مواطنة إسبانية في أحدث عملية اعتقال لأجانب بتهمة العنصرية
المواطن - فريق التحرير

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اعتقلت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، مواطنة إسبانية في مطار جوارولوس الدولي بمدينة ساو باولو، اليوم الأربعاء، بتهمة العنصرية، في أحدث حلقة من سلسلة اعتقالات بارزة لسياح أجانب بتهم مماثلة.

وتعد البرازيل، من بين الدول التي تطبق أكثر القوانين صرامة لمكافحة العنصرية في أمريكا اللاتينية، إذ يعاقب القانون على إهانة أي شخص بسبب عرقه بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، إضافة إلى غرامة مالية.

وقالت الشرطة، في بيان، إن طاقم طائرة تابعة لشركة طيران “لاتام” قادمة من مدينة ساو لويس في شمال شرق البرازيل استدعى الشرطة، التي قامت بإلقاء القبض على المواطنة الإسبانية فور نزولها من الطائرة، وذلك بعدما زُعم أنها وجهت عبارات مسيئة ذات طابع عنصري للعمال الذين يقومون بتفريغ أمتعة الطائرة.

ومن جانبها، أكدت شركة الطيران، أنه لا يوجد أي مبرر للاعتداء اللفظي الذي تعرض له موظفوها.

وشددت على إدانتها لجميع أشكال العنصرية والتمييز.

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