التدريب التقني يعلن مواعيد التقديم على برامجه للفصل الأول من العام المقبل 1447هـ

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن مواعيد القبول لخريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامجها التدريبية للفصل التدريبي الأول من العام المقبل 1448هـ على المنصة الوطنية للقبول الموحد (قبول) إضافةً لبوابة (قبولي) الخاصة بالمؤسسة لبعض البرامج المطروحة، إذ يتاح التقديم على برامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات للفترة الصباحية عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد (قبول https://www.uap.sa/ وذلك من خلال المرور بعدة مراحل موضحة بالمنصة: أولها إظهار الفرص المتاحة للتقديم، وذلك بالفترة من 28 يونيو حتى 18 يوليو، تليها مرحلة إدخال الرغبات بدءًا من 18 يوليو وحتى 5 نوفمبر. ويتخلل ذلك مرحلة إعلان نتائج القبول وتأكيد الاختيار في الفترة من 19 – 21 يوليو.

أما برامج دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية الصباحية وبرامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات المسائية، فيُتَاح التقديم عليها عبر بوابة (قبولي) الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://adm.tvtc.gov.sa/auth في الفترة من 27 محرم وحتى 1 صفر تليها مرحلة الفرز والقبول المبدئي؛ ومن ثم إجراءات القبول النهائي من المنشآت التدريبية من 12 صفر وحتى 6 ربيع الأول.

في حين أن خريجي دبلوم الكليات التقنية يتاح لهم التقديم على دبلوم برنامج اللغة الإنجليزية الذي يتم دراسته عن بُعد عبر بوابة (قبولي) في الفترة من 27 محرم وحتى 1 صفر تليها مرحلة الفرز والقبول المبدئي وعليه إتمام القبول النهائي من 19 صفر وحتى 6 ربيع الأول.