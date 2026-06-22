التربيع الأول لشهر محرم يزين سماء المملكة

رُصد مساء أمس، في سماء منطقة الحدود الشمالية طور التربيع الأول لشهر محرم لعام 1448هـ، في مشهد فلكي بارز أمكن مشاهدته بالعين المجردة بعد غروب الشمس، حيث ظهر القمر مضاءً بنسبة تقارب 50% من قرصه.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن القمر في طور التربيع الأول يكون قد قطع نحو ربع مداره حول الأرض منذ بداية الشهر القمري، ويظهر نصفه المضيء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس، ما يجعله من المراحل الفلكية الواضحة وسهلة الرصد للمهتمين بمتابعة أطوار القمر.

وبيّن أن مرحلة التربيع الأول تُعد محطة مهمة ضمن دورة أطوار القمر الشهرية، حيث تتوسط المسافة الزمنية بين ولادة الهلال ووصول القمر إلى مرحلة البدر، مشيرًا إلى أن هذا الطور يوفر فرصة مناسبة للرصد والتصوير الفلكي، إذ تُظهر الفواصل بين الضوء والظل على سطح القمر تفاصيل التضاريس والفوهات القمرية بصورة أكثر وضوحًا.

وشهدت سماء المنطقة أجواءً صافية أسهمت في وضوح المشهد، مما أتاح لهواة الفلك والتصوير الاستمتاع برصد هذه الظاهرة ومتابعة مراحل تطور القمر خلال شهر محرم الجاري.