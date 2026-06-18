الترتيبات جارية لاجتماع أميركا وإيران في سويسرا غدًا

أعلنت الحكومة السويسرية أن الترتيبات جارية لعقد الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران غداً الخميس على أراضيها، وذلك عقب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة تفاهم بين البلدين.

وأوضحت الحكومة السويسرية في بيان أن اللقاء سيُعقد في منتجع بورجنستوك الجبلي، بمشاركة ممثلين عن الجانبين الأميركي والإيراني، إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر ودول أخرى معنية، بهدف إجراء مفاوضات أولية بشأن آليات تنفيذ الاتفاق.

وأشارت الخارجية السويسرية إلى عدم توفر معلومات إضافية في الوقت الحالي حول جدول أعمال الاجتماع أو تفاصيل المباحثات المرتقبة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر العربية/الحدث بأن الجولة الأولى من المفاوضات التقنية بين واشنطن وطهران ستكون مباشرة، وستتناول عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والقانونية.

وبحسب المصادر، ستبحث المحادثات ملف الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، إلى جانب القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن آليات رفع العقوبات المفروضة على طهران.

كما أوضحت أن بعض جولات التفاوض ستشهد مشاركة دول أخرى، من بينها تركيا والسعودية، فيما ستتطرق جلسة غير معلنة إلى ملفات مرتبطة بلبنان وحزب الله.