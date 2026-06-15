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أعربت عن أملها في تنفيذ الاتفاق وبصورة كاملة

التعاون الإسلامي ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
التعاون الإسلامي ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران
المواطن - فريق التحرير

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رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية، واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقًا.

وأشادت الأمانة العامة للمنظمة بالدور الذي اضطلعت به جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر، إلى جانب الدول الأخرى التي أسهمت في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم.

وأعربت عن أملها في تنفيذ الاتفاق وبصورة كاملة، ومشاركة الأطراف المعنية بجدية في جولات المفاوضات المقبلة لمعالجة جميع القضايا، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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