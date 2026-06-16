الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمعاقبة معرقلي العملية السياسية

أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمته أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يعرقل العملية السياسية في البلاد، مشددا على أن بعض القيادات والقوى اختارت الاستمرار في تقويض مؤسسات الدولة.

وأوضح مندوب اليمن السفير عبدالله السعدي، أن ميليشيات الحوثي تستثمر في الحرب ضد اليمنيين، مضيفا أن ميليشيات الحوثي حولت اليمن إلى منصة لمشروع عابر للحدود.

وتابع أن الأزمة اليمنية في مواجهة مع مشروع يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

معاقبة عيدروس الزبيدي

وطالب السعدي، بمعاقبة هؤلاء المعرقلين للعملية السياسية في اليمن، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي، لدورهم في تعطيل تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية، ودعم مجاميع مسلحة تهدد السلم الأهلي والعملية الانتقالية.



وأبرز المندوب الجهود الحميدة التي يدعمها مجلس الأمن لتحقيق تسوية شاملة، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة اتخذت إجراءات بحق المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتابع أن عيدروس الزبيدي على رأس هؤلاء، متهما إياه بجريمة الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، إلى جانب جرائم أخرى مثل تشكيل عصابات مسلحة وارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

ويواجه الزبيدي اتهامات بالإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي والعسكري للجمهورية، واستغلال القضية الجنوبية لأغراض شخصية، مما أدى إلى إسقاط عضويته من مجلس القيادة الرئاسي وإحالته إلى النائب العام للتحقيق. وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استعادة الدولة لقرارها السيادي ومواجهة التشظي والفراغ الأمني.