الخارجية الإيرانية: لا تفتيش لمنشآت النووي المستهدفة

نفت وزارة الخارجية الإيرانية إعلان نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بشأن موافقة طهران على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش منشآتها النووية، مؤكدة عدم وجود أي قرار بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال إحاطة صحافية الثلاثاء، إن بلاده “لا تنوي السماح لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة المواقع النووية التي تعرضت للاستهداف خلال الصراع”.

وأوضح بقائي أن الوفد الإيراني الذي ترأسه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال زيارته إلى سويسرا لم يعقد أي اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أكد المتحدث الإيراني أنها تستند إلى “الاحترام والالتزام بالواقع”، محذرًا من أن أي تصريحات تتسم بالتعالي قد تؤثر سلبًا على مسار الاتفاق، مشيرًا إلى أن الأطراف المعنية تسعى لتنفيذ بنوده قبل الدخول في مفاوضات جديدة بشأن الملف النووي.

وحول الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي تتضمن المذكرة الإفراج عن جزء منها بقيمة تقدر بـ12 مليون دولار، قال بقائي إن بلاده ستكون حرة في التصرف بهذه الأموال، مؤكدًا عدم وجود قيود على استخدامها.

كما شدد على أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية “لن تكون محل تفاوض مع أي طرف”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.