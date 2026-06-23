النوم المنتظم والحركة المسائية.. عادات مرتبطة بعمر أطول وصحة أفضل الخارجية الإيرانية: لا تفتيش لمنشآت النووي المستهدفة الملك سلمان وولي العهد يهنئان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الأمن البيئي يضبط مواطنًا لارتكابه مخالفة التخييم في محمية الإمام عبدالعزيز أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى المساء النفط يواصل خسائره وبرنت دون 77 دولارًا ديوان المظالم يُطلق قاموس مصطلحات القضاء الإداري سبيس إكس تخسر 400 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا للاختبارات التكنولوجية المتطورة إشارات ذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقاطع حيوي ببريدة
نفت وزارة الخارجية الإيرانية إعلان نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بشأن موافقة طهران على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش منشآتها النووية، مؤكدة عدم وجود أي قرار بهذا الشأن.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال إحاطة صحافية الثلاثاء، إن بلاده “لا تنوي السماح لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة المواقع النووية التي تعرضت للاستهداف خلال الصراع”.
وأوضح بقائي أن الوفد الإيراني الذي ترأسه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال زيارته إلى سويسرا لم يعقد أي اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أكد المتحدث الإيراني أنها تستند إلى “الاحترام والالتزام بالواقع”، محذرًا من أن أي تصريحات تتسم بالتعالي قد تؤثر سلبًا على مسار الاتفاق، مشيرًا إلى أن الأطراف المعنية تسعى لتنفيذ بنوده قبل الدخول في مفاوضات جديدة بشأن الملف النووي.
وحول الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي تتضمن المذكرة الإفراج عن جزء منها بقيمة تقدر بـ12 مليون دولار، قال بقائي إن بلاده ستكون حرة في التصرف بهذه الأموال، مؤكدًا عدم وجود قيود على استخدامها.
كما شدد على أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية “لن تكون محل تفاوض مع أي طرف”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.