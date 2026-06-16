الخارجية السويسرية: توقيع اتفاق أمريكا وإيران بمنتجع بورجنتشتوك الجمعة

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الثلاثاء، أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ستوقع يوم الجمعة المقبل، في منتجع بورجنتشتوك بوسط سويسرا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة نيكولاس بيدو، لوكالة الأنباء الأسترالية (ATS)، أن «الموقع تم اقتراحه من قبل الوسطاء الباكستانيين والقطريين، وكذلك من قبل الأطراف المعنية».

ودخل الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة مع اقتراب موعد التوقيع الرسمي في سويسرا يوم الجمعة، بعد توقيع مذكرة تفاهم إلكترونيا، في خطوة تنقل الملف من مرحلة وقف التصعيد العسكري إلى اختبار تنفيذ التفاهمات السياسية والنووية والأمنية.

توقيع اتفاق أمريكا وإيران

ويجمع الاتفاق بين ترتيبات لخفض التوتر وإطلاق مسار تفاوضي يمتد 60 يوما، وسط ترحيب دولي حذر وترقب لمدى قدرة الطرفين على ترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، صباح الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر نشر بنود الاتفاق قبل الجمعة، مشيرا إلى أن المذكرة وقعت إلكترونيا، فيما سيشهد نهاية الأسبوع مراسم التوقيع الرسمي بحضور مسؤولين من الجانبين.

وتشكل المذكرة إطارًا مؤقتًا يمهد لاتفاق نهائي، وتنص على تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات تستمر 60 يوما قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.

كما تنص على الحفاظ على الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني طوال فترة التفاوض، وإطلاق نقاشات فنية بشأن مستقبل تخصيب اليورانيوم وآلية التعامل مع المخزون الإيراني من المواد المخصبة.

ويتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، مع استمرار عبور السفن دون رسوم لمدة 60 يوما، في خطوة تهدف إلى استعادة انسيابية حركة التجارة العالمية وتهدئة أسواق الطاقة.