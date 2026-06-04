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أظهرت دراسة أسترالية حديثة أن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر في 82 مهنة، خصوصًا في المجالات الإدارية والمهنية والخدمية، مع إعادة تشكيل طبيعة العمل في عدد من القطاعات.
وأشارت الدراسة إلى أن المهن القائمة على المهام الروتينية تعد الأكثر عرضة للتغيير، فيما يتوقع استمرار الطلب على الوظائف التي تعتمد على الإبداع والتفكير التحليلي والمهارات الإنسانية.
وأوضح الخبير الاقتصادي ديفيد رومبنز أن الذكاء الاصطناعي يسهم في رفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية أكثر من استبدال الوظائف، مؤكدًا أهمية الجمع بين المهارات الإنسانية والتقنيات الحديثة للاستفادة من التحولات المتسارعة في سوق العمل.