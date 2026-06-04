Icon

احلق شنبك.. شمس البارودي تهاجم منتقديها وتدافع عن ظهورها Icon موجة حارة ورياح على المنطقة الشرقية حتى الثامنة مساء  Icon أمانة جدة ترفع جاهزية 12 شاطئًا لاستقبال الزوار خلال موسم الصيف Icon تراجع أسعار النفط اليوم Icon حافلات المدينة تربط الزوار بجبل أُحد ووادي مهزور عبر المسارين (190) و(310) Icon مجلس النواب الأميركي يقرّ قرارًا يدعو لوقف حرب إيران Icon الذكاء الاصطناعي قد يؤثر في 82 مهنة Icon موسم ما بعد الحج.. زوار المدينة المنورة يتوافدون على المعالم الإسلامية والتاريخية Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة على عدة مناطق Icon الهلال الأحمر بالمدينة يعيد النبض لحاج إندونيسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي قد يؤثر في 82 مهنة

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٣ صباحاً
الذكاء الاصطناعي قد يؤثر في 82 مهنة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أظهرت دراسة أسترالية حديثة أن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر في 82 مهنة، خصوصًا في المجالات الإدارية والمهنية والخدمية، مع إعادة تشكيل طبيعة العمل في عدد من القطاعات.

وأشارت الدراسة إلى أن المهن القائمة على المهام الروتينية تعد الأكثر عرضة للتغيير، فيما يتوقع استمرار الطلب على الوظائف التي تعتمد على الإبداع والتفكير التحليلي والمهارات الإنسانية.

وأوضح الخبير الاقتصادي ديفيد رومبنز أن الذكاء الاصطناعي يسهم في رفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية أكثر من استبدال الوظائف، مؤكدًا أهمية الجمع بين المهارات الإنسانية والتقنيات الحديثة للاستفادة من التحولات المتسارعة في سوق العمل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد