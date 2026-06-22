الرأس الأخضر والأوروغواي يتعادلان بهدفين لكل منهما في كأس العالم 2026

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تعادل منتخب الرأس الأخضر مع نظيره الأوروغواي بنتيجة 2-2 خلال مواجهتهما اليوم، على ملعب “هارد روك”، في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن كأس العالم 2026.
وكان منتخب الرأس الأخضر البادئ بالتسجيل عبر كيفن بينا في الدقيقة 21، مسجلًا أول أهداف منتخب بلاده في أول مشاركة له بتاريخ النهائيات، وردت الأوروغواي بهدفين عن طريق ماكسي أراوخو في الدقيقة 44، وأغوستين كانوبيو في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول (45+6)، قبل أن يدرك هيليو فاريلا التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة 61.
وبهذه النتيجة، تساوى منتخبا الأوروغواي والرأس الأخضر في المركز الثاني برصيد نقطتين لكل منهما، مع أفضلية للأوروغواي بفارق الأهداف، وبفارق نقطتين خلف إسبانيا المتصدرة برصيد أربع نقاط.