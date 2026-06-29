الزكاة والضريبة: تمديد إعفاء المكلفين من الغرامات والعقوبات المالية حتى ديسمبر 2026

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” عن صدور قرار معالي وزير المالية المتضمن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2026م.

وأوضحت “زاتكا” أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافةً إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.

شروط الاستفادة من المبادرة

وأفادت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا لدى الهيئة لأغراض النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

وأكدت “زاتكا” أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات المفروضة بموجب المادة 45 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، إلى جانب الغرامات المرتبطة بأي إقرار واجب التقديم للهيئة بعد تاريخ 30 يونيو 2026م.

كما أوضحت أنه في حال دعت الحاجة إلى تمديد المبادرة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2026م، فلن يشمل أي تمديد لاحق الغرامات المرتبطة بأي إقرار واجب التقديم للهيئة بعد تاريخ 30 يونيو 2026م.

ودعت “زاتكا” المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل المرتبطة بالمبادرة من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.

وحثت “زاتكا” جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026م، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.