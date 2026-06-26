السعودية أمام مجلس الأمن: أطفال النزاعات أمانة دولية ومسؤولية مشتركة

أكدت المملكة العربية السعودية أن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف، وتستدعي جهودًا متسقة لمعالجة تداعياتها والتصدي لأسبابها.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة.

وأوضح أن المملكة حرصت على دعم جهود حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، في مختلف أنحاء العالم، من خلال المشاريع الإنسانية والإغاثية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في أكثر من 90 دولة، لتقديم المساعدات للمتضررين من النزاعات والكوارث دون تمييز.

وأكد أن ما يجري في قطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية المشتركة، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه المأساة، وتأمين الحماية للأطفال، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.

وجدد وقوف المملكة إلى جانب كل جهد أممي صادق يسعى إلى حماية الأطفال وتحقيق الأمن والاستقرار للشعوب المتضررة من النزاعات.

وشدد على أن المملكة تولي أهمية خاصة لاحترام حقوق الأطفال وحمايتهم في مناطق النزاع، انطلاقًا من قيم الشريعة الإسلامية ومبادئها السامية.