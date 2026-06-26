القبض على مخالف لتهريبه 353 ألف قرص إمفيتامين في تبوك السعودية تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة نور الفلك ترصد تصاعد النشاط في البقعة الشمسية 4478 #يهمك_تعرف | آلية معرفة حالة استحقاق الدعم السكني الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تيمور الشرقية الهلال الأحمر يوظف أحدث تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي في استجابة ميدانية بالرياض تحذير من جهات وهمية تستغل محركات البحث باسم وزارة التجارة ترامب: استهداف لإيران للسفن بمضيق هرمز انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية في دايكندي بأفغانستان لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى اتفاق إطاري وملحق أمني
أكدت المملكة العربية السعودية أن أولويتها تتمثل في استقرار السودان، ووقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضيه ومؤسسات الدولة، مشددةً على أن الحل للأزمة يجب أن يكون سياسيًا (سودانيًا – سودانيًا).
جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن السودان.
وأوضح أن استمرار النزاع والانفلات الأمني، وعدم تنفيذ تعهدات منبر جدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أسهما في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان.
وشدد السفير الدكتور الواصل على حرص المملكة على إنهاء الصراع، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، واستئناف الحوار السياسي استنادًا إلى إعلان جدة.
وأدان مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة استهداف قوافل الإغاثة والجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر، معربًا عن قلق المملكة إزاء الخسائر البشرية والإنسانية الناجمة عن استمرار النزاع.
وجدد رفض المملكة لأي إجراءات تمس وحدة السودان أو مؤسساته، مرحبًا بالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومؤكدًا استمرار المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.