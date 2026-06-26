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السعودية تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٥ مساءً
السعودية تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة
المواطن - واس

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أكدت المملكة العربية السعودية أن أولويتها تتمثل في استقرار السودان، ووقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضيه ومؤسسات الدولة، مشددةً على أن الحل للأزمة يجب أن يكون سياسيًا (سودانيًا – سودانيًا).

جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن السودان.

وأوضح أن استمرار النزاع والانفلات الأمني، وعدم تنفيذ تعهدات منبر جدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أسهما في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان.

وشدد السفير الدكتور الواصل على حرص المملكة على إنهاء الصراع، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، واستئناف الحوار السياسي استنادًا إلى إعلان جدة.

وأدان مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة استهداف قوافل الإغاثة والجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر، معربًا عن قلق المملكة إزاء الخسائر البشرية والإنسانية الناجمة عن استمرار النزاع.

وجدد رفض المملكة لأي إجراءات تمس وحدة السودان أو مؤسساته، مرحبًا بالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومؤكدًا استمرار المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

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