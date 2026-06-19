السعودية تتقدم إلى المرتبة التاسعة في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة

حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة، بتقدمها إلى المرتبة التاسعة عالميًا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن تقدم المملكة في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة جاء ثمرة مسيرة إصلاحات وتحسينات مستمرة شهدتها مهنة المحاسبة والمراجعة أسهمت في تعزيز جودة الممارسات المهنية وتطبيق المعايير الدولية وترسيخ دور المهنة في رفع شفافية المعلومات المالية وموثوقيتها.

وأوضح أن انتقال المملكة من المرتبة 22 إلى المرتبة التاسعة في عام 2026 يعكس التطور المستمر للمنظومة المهنية والرقابية في المملكة وارتفاع جودة ممارسة مهنة المراجعة والمحاسبة في قطاع الأعمال.

وأشار المغامس إلى أن القطاع المحاسبي السعودي عمل خلال السنوات العشر الماضية على مسارات تطوير واسعة مواكبة لرؤية المملكة 2030 شملت تبني المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة وتطوير الأطر التنظيمية والمهنية وتعزيز برامج جودة الأداء ورفع تأهيل الكوادر المهنية وتوسيع الخدمات الرقمية، بما أسهم في بناء منظومة أكثر موثوقية تدعم الإفصاح المالي وترفع مستوى الثقة في القوائم والتقارير المالية.

يذكر أن المملكة تقدمت إلى المركز الثالث عشر عالميًا في الترتيب العام لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 وجاءت في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين بما يؤكد نجاح مسيرة التحول الاقتصادي والتنموي التي تقودها رؤية المملكة 2030 وتكامل الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومستدام يتمتع بمكانة تنافسية متقدمة على المستوى العالمي.