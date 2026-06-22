السعودية تعرب عن تضامنها ومواساتها لقطر إثر حادث الانفجار بأحد مصانع رأس لفان

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أعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية ومواساتها لدولة قطر الشقيقة، إثر حادث انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية القطرية.
وقالت الوزارة في بيان: المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، وتشيد بجهود الجهات المختصة في التعامل مع الحادث، وتعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وعودة المفقودين إلى ذويهم سالمين، وأن يحفظ الله دولة قطر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.