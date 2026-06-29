السعودية تعزي قطر في وفاة مواطن وإصابة مقيم جراء سقوط شظايا

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لدولة قطر وشعبها الشقيق، جراء وفاة مواطن قطري تعرض لشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وأدت كذلك لإصابة مقيم.

وقالت الوزارة في بيان: ” المملكة تعبر عن تضامنها مع دولة قطر حكومةً وشعبًا، وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفى وتمنياتها للمصاب بالشفاء العاجل”.