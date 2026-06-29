السعودية تعزي قطر في وفاة مواطن وإصابة مقيم جراء سقوط شظايا وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بفروع كاتريون للتموين ترامب: طهران طلبت الاجتماع.. ونسعى لاتفاق جيد مع استمرار وقف إطلاق النار مسام ينزع 2.164 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة
أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لدولة قطر وشعبها الشقيق، جراء وفاة مواطن قطري تعرض لشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وأدت كذلك لإصابة مقيم.
وقالت الوزارة في بيان: ” المملكة تعبر عن تضامنها مع دولة قطر حكومةً وشعبًا، وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفى وتمنياتها للمصاب بالشفاء العاجل”.