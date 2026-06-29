Icon

السعودية تعزي قطر في وفاة مواطن وإصابة مقيم جراء سقوط شظايا Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو Icon وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة بفروع كاتريون للتموين Icon ترامب: طهران طلبت الاجتماع.. ونسعى لاتفاق جيد مع استمرار وقف إطلاق النار Icon مسام ينزع 2.164 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع Icon وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

السعودية تعزي قطر في وفاة مواطن وإصابة مقيم جراء سقوط شظايا

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٧ مساءً
السعودية تعزي قطر في وفاة مواطن وإصابة مقيم جراء سقوط شظايا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لدولة قطر وشعبها الشقيق، جراء وفاة مواطن قطري تعرض لشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وأدت كذلك لإصابة مقيم.

وقالت الوزارة في بيان: ” المملكة تعبر عن تضامنها مع دولة قطر حكومةً وشعبًا، وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفى وتمنياتها للمصاب بالشفاء العاجل”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سفارة السعودية في اليابان تحذر المواطنين: أعاصير وفيضانات محتملة
السعودية

سفارة السعودية في اليابان تحذر المواطنين: أعاصير...

السعودية
المملكة تدين وتستنكر توغلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل سوريا واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا
أخبار رئيسية

المملكة تدين وتستنكر توغلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي...

أخبار رئيسية
السعودية تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة
السعودية

السعودية تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي...

السعودية
محافظ حضرموت يشيد بالمشاريع الإنسانية السعودية التي عززت مستوى الخدمات في اليمن
السعودية

محافظ حضرموت يشيد بالمشاريع الإنسانية السعودية التي...

السعودية
السعودية أمام مجلس الأمن: أطفال النزاعات أمانة دولية ومسؤولية مشتركة
السعودية

السعودية أمام مجلس الأمن: أطفال النزاعات أمانة...

السعودية
فيفا: مباراة السعودية ضد إسبانيا في كأس العالم تحقق أعلى نسبة مشاهدة
أخبار رئيسية

فيفا: مباراة السعودية ضد إسبانيا في كأس...

أخبار رئيسية
فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره المصري
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة...

السعودية
الإحصاء: السعودية من أكثر الدول أمانًا في العالم لعام 2025م
أخبار رئيسية

الإحصاء: السعودية من أكثر الدول أمانًا في...

أخبار رئيسية