السفارة السعودية في إيطاليا تدعو المواطنين لتأمين السفر قبل الوصول

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أصدرت سفارة المملكة لدى إيطاليا تنبيهاً للمواطنين السعوديين المقبلين على زيارة إيطاليا، تحثهم فيه على استيفاء تأمين السفر قبل الوصول إلى الأراضي الإيطالية.
وشددت السفارة، عبر حسابه في منصة إكس، على أهمية الحصول على وثيقة تأمين من إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة، على أن تمتد صلاحيتها لتشمل كامل فترة الإقامة، تحسباً لأي طارئ صحي، أو تعرض للسرقة، أو تأخير في الرحلات وإلغائها، بما يُجنّب المواطن تحمّل تكاليف إضافية غير متوقعة.
وأشارت سفارة المملكة لدى إيطاليا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع رقم الطوارئ المخصص لشؤونهم عند الحاجة، وذلك على الرقم: 00393280432606.
تنبيه للمواطنين القادمين إلى إيطاليا:
توصي السفارة المواطنين الراغبين في زيارة إيطاليا بالحصول على تأمين سفر من إحدى الشركات المعتمدة في المملكة قبل وصولهم، على أن يغطي كامل فترة إقامتهم.
ويهدف ذلك إلى توفير التأمين اللازم في حال وقوع أي طارئ صحي- لا قدر الله – أو سرقة…
— Arabia Saudita in Italia (@KSAembassyIT) June 13, 2026