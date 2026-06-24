“الشؤون الدينية” تعزّز شراكاتها القرآنية والمعرفية باتفاقيات نوعية

وقّعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، عددًا من اتفاقيات التعاون المشترك مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم «خيركم»؛ وذلك لتعزيز الشراكات القرآنية والمعرفية، وتطوير المبادرات النوعية، وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

ومثّل الرئاسة في توقيع الاتفاقيات معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فيما مثّل جمعية مكنون رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن عبدالله بن هذلول الهذلول، ومثّل الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد آل صايل، فيما مثّل جمعية خيركم رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله حنفي.

وتهدف الاتفاقيات إلى توسيع مجالات التعاون في خدمة القرآن الكريم وعلومه، وتنفيذ البرامج القرآنية والتعليمية والتدريبية، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة، وتطوير المبادرات الإثرائية والتوعوية، إلى جانب تنفيذ مشروع «أطلس أعلام الحرمين» الذي يُعنى بتوثيق وإبراز الإرث العلمي والدعوي لأئمة وخطباء ومدرسي ومؤذني الحرمين الشريفين عبر العصور.

وأكد الدكتور عبدالرحمن السديس، أن هذه الاتفاقيات تأتي امتدادًا لرسالة الرئاسة في خدمة القرآن الكريم، ونشر الهداية والعلم الشرعي، وتوثيق تاريخ الحرمين الشريفين ورموزه العلمية، وإثراء تجربة القاصدين والزائرين، وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وبيّن معاليه أن الشراكات النوعية مع الجهات القرآنية والوطنية المتخصصة تسهم في توسيع دائرة الأثر، وتعظيم حضور القرآن الكريم في حياة المسلمين، وتعزيز المحتوى المعرفي المرتبط بالحرمين الشريفين.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود رئاسة الشؤون الدينية في بناء منظومة من الشراكات الإستراتيجية الفاعلة، وتحقيق التكامل المؤسسي، وتعزيز مسارات التعليم القرآني والتوثيق المعرفي، وإبراز رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية للعالم أجمع.