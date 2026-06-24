الصحة العالمية: 500 ألف حالة وفاة سنويا في العالم بسبب الحرارة

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن الحرارة الشديدة تشكل تهديدا متزايدا ومميتا للصحة العامة، في الوقت الذي تشهد فيه أجزاء كثيرة من العالم درجات حرارة مرتفعة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم الأربعاء: “إن الحرارة هي واحدة من أخطر التهديدات المتزايدة بسرعة على الصحة والسلامة والتي يفرضها تغير المناخ”.

وذكر تيدروس، أن حوالي 500 ألف شخص يموتون كل عام في جميع أنحاء العالم لأسباب تتعلق بالحرارة، مضيفا أنه يمكن الوقاية من العديد من هذه الوفيات.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ينبغي أن تركز التدابير الوقائية على الفئات الضعيفة، بما في ذلك كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية كامنة، والنساء الحوامل، والأطفال، بالإضافة إلى العمال والفئات السكانية المحرومة اجتماعيا.

واستشهد تيدروس، بدراسة علمية بحثت في درجات الحرارة العالمية ومعدلات الوفيات بين عامي 2000 و2019.

ووجدت الدراسة، أن الوفيات المرتبطة بالبرد تفوقت بشكل كبير على الوفيات المرتبطة بالحرارة خلال تلك الفترة، إلا أنها أظهرت أيضا أن الوفيات المرتبطة بالبرد قد انخفضت في حين ارتفعت الوفيات المرتبطة بالحرارة.