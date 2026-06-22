الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض قتلى ومصابون في حادث إطلاق نار داخل مدرسة في الفلبين ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع إصابات الإيبولا إلى 933 حالة استمرار المحادثات الفنية بين أمريكا وإيران لبقية الأسبوع في بورغنشتوك الذهب يصعد من أدنى مستوى في أسبوع مصر تقلب تأخرها إلى فوز ثمين على نيوزيلندا بثلاثية في كأس العالم 2026 54 مصابًا حصيلة حادث منطقة رأس لفان الصناعية بقطر تراجع أسعار النفط إلى 79.04 دولارًا للبرميل طقس الاثنين.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
أبقت الصين على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة سنة واحدة، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، دون تغيير عن الشهر السابق البالغ 3 في المئة.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، عن المركز الوطني للتمويل بين البنوك، أن البنك أبقى سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، الذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.5 في المئة، وفقًا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.