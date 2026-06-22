الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض

أبقت الصين على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة سنة واحدة، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، دون تغيير عن الشهر السابق البالغ 3 في المئة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، عن المركز الوطني للتمويل بين البنوك، أن البنك أبقى سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، الذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.5 في المئة، وفقًا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.