الصين تطلق خطة لتسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات

أطلقت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية خطة تمتد لثلاث سنوات (2026 – 2028)؛ تهدف إلى تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع قطاع المعلومات والاتصالات في الصين، في إطار توجه لتعزيز البنية الرقمية، وتطوير شبكات أكثر ذكاءً واستقلالية.

وتركز الخطة على تطوير شبكات اتصالات قادرة على الوصول إلى مستويات متقدمة من الذكاء الذاتي بحلول عام 2028، إلى جانب توسيع نطاق استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

وتستهدف تنفيذ أكثر من 30 حالة استخدام عالية القيمة، وتطوير تطبيقات نموذجية ووكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين، إضافة إلى تحقيق تغطية لا تقل عن 75% من الوصول إلى قدرات الحوسبة بزمن استجابة لا يتجاوز ميلي ثانية واحدة في المناطق الحضرية.

وأوضحت الوزارة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تشهد تطورًا متسارعًا، غير أن دمجها العميق مع قطاع الاتصالات يواجه تحديات تقنية وهيكلية تتعلق بآليات التكامل ونماذج الأعمال.

وتتطلع الصين، وفقًا للخطة، إلى تحقيق اختراقات في التقنيات الأساسية لدمج الذكاء الاصطناعي مع شبكات الاتصالات بحلول عام 2030، وتعزيز التكامل بين الاستشعار والاتصالات والحوسبة والذكاء الاصطناعي؛ بما يسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة.

كما حددت الخطة 17 مهمة رئيسة موزعة على أربعة محاور تشمل تطوير صناعة المعلومات والاتصالات بشكل ذكي، وتعزيز أسس الذكاء الاصطناعي، وتوسيع التطبيقات المتكاملة، وتحسين حوكمة القطاع، إلى جانب دعم أبحاث تقنيات متقدمة مثل: التعاون بين النماذج الكبيرة والصغيرة، والأنظمة متعددة الوكلاء، وتطوير إدارة موارد الحوسبة والشبكات.