العراق: استمرار حملة مكافحة الفساد دون أي استثناءات أو تمييز الإيطالي إنزو ماريسكا مدربًا لمانشستر سيتي بعقد حتى 2029 طرح 8 فرص استثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية في رياض الخبراء الزكاة والضريبة: تمديد إعفاء المكلفين من الغرامات والعقوبات المالية حتى ديسمبر 2026 السعودية تعزي قطر في وفاة مواطن وإصابة مقيم جراء سقوط شظايا وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
أكدت الحكومة العراقية استمرار حملة مكافحة الفساد دون أي استثناءات أو تمييز، مشددة على أن جميع المتورطين سيخضعون للمساءلة القانونية، بالتزامن مع استمرار الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية سبتمبر المقبل.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور حيدر العبودي، خلال مؤتمر صحافي، إن جهود مكافحة الفساد تشمل جميع الأشخاص والمؤسسات دون استثناء، مؤكدًا أن مبدأ المساءلة يطبق على الجميع، وأن الحكومة مستمرة في ملاحقة المتورطين والعمل على استرداد الأموال العامة.
وأوضح العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من ملفات وقضايا الفساد، بهدف تعزيز الشفافية وضمان توجيه تلك الأموال إلى خزينة الدولة، بما يدعم جهود حماية المال العام.