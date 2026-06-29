Icon

العراق: استمرار حملة مكافحة الفساد دون أي استثناءات أو تمييز Icon الإيطالي إنزو ماريسكا مدربًا لمانشستر سيتي بعقد حتى 2029 Icon طرح 8 فرص استثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية في رياض الخبراء Icon الزكاة والضريبة: تمديد إعفاء المكلفين من الغرامات والعقوبات المالية حتى ديسمبر 2026 Icon السعودية تعزي قطر في وفاة مواطن وإصابة مقيم جراء سقوط شظايا Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو Icon وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

العراق: استمرار حملة مكافحة الفساد دون أي استثناءات أو تمييز

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٧ مساءً
العراق: استمرار حملة مكافحة الفساد دون أي استثناءات أو تمييز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت الحكومة العراقية استمرار حملة مكافحة الفساد دون أي استثناءات أو تمييز، مشددة على أن جميع المتورطين سيخضعون للمساءلة القانونية، بالتزامن مع استمرار الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية سبتمبر المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور حيدر العبودي، خلال مؤتمر صحافي، إن جهود مكافحة الفساد تشمل جميع الأشخاص والمؤسسات دون استثناء، مؤكدًا أن مبدأ المساءلة يطبق على الجميع، وأن الحكومة مستمرة في ملاحقة المتورطين والعمل على استرداد الأموال العامة.

وأوضح العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من ملفات وقضايا الفساد، بهدف تعزيز الشفافية وضمان توجيه تلك الأموال إلى خزينة الدولة، بما يدعم جهود حماية المال العام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العراق.. اعتقال 17 مسؤولاً في بغداد أغلبهم نواب في البرلمان
العالم

العراق.. اعتقال 17 مسؤولاً في بغداد أغلبهم...

العالم