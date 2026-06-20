العراق يستأنف إنتاح النفط الخام في 5 حقول كبرى بمحافظة البصرة

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قررت وزارة النفط العراقية إعادة عمليات إنتاج النفط الخام في خمسة حقول كبرى في محافظة البصرة.
وذكرت هيئة العمليات بوزارة النفط العراقية، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية اليوم السبت، أنه تقرر “إعادة عمليات الإنتاج والضخ إلى المستودعات الخزنية بأقصى طاقة إنتاجية في حقول الرميلة والزبير وغربي القرنة الأول والثاني وأرطاوي”.
ودعت الهيئة إلى الرجوع بالطاقة الإنتاجية الطبيعية بهذه الحقول ابتداء من الليلة الماضية.
وكان العراق اضطر إلى إعلان “القوة القاهرة” وإيقاف عمليات إنتاج النفط الخام بعد اندلاع الحرب الأمريكية – الإيرانية في 28 فبراير الماضي وإغلاق مضيق هرمز حيث تم تخفيض معدلات الإنتاج الي مستوى مليون و500 ألف برميل يوميا من أصل مستوى إنتاج النفط الخام في العراق البالغ أربعة ملايين و300 ألف برميل يوميا.