ولي العهد يعزي ناصر عبدربه منصور هادي في وفاة والده رئيس الجمهورية اليمنية السابق العمليات الأمنية يتلقى (2,966,795) اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 جوازات منفذ الوديعة تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن ليلة العشاء السعودي تحتفي بضيوفها في كوالالمبور ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تراجع أسعار الذهب 0.8% قمر الدانة يزيّن سماء المملكة والوطن العربي السعودية تسجّل ولادة أحد أندر الحيوانات في العالم لأول مرة منذ 100 عام دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات حيّز التنفيذ الموروث البحري في جازان.. ذاكرة الساحل وإرث البحر المتوارث
تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية (2,966,795) اتصالًا خلال شهر مايو من عام 2026، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.
وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (986,077)، وفي منطقة المدينة المنورة (245,173)، وفي منطقة الرياض (1,201,900)، وفي المنطقة الشرقية (533,645)، بإجمالي (2,966,795) مكالمة في المناطق.