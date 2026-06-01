العمليات الأمنية يتلقى (2,966,795) اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية (2,966,795) اتصالًا خلال شهر مايو من عام 2026، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (986,077)، وفي منطقة المدينة المنورة (245,173)، وفي منطقة الرياض (1,201,900)، وفي المنطقة الشرقية (533,645)، بإجمالي (2,966,795) مكالمة في المناطق.