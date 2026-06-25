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القبض على مطرب مصري شهير متلبسا بشراء المخدرات

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
القبض على مطرب مصري شهير متلبسا بشراء المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على مطرب المهرجانات الشهير “مجدي شطة”، متلبسا بشراء المخدرات.

وخلال حملة أمنية مكبرة في منطقة المرج شرق العاصمة القاهرة، استهدفت الإطاحة بأحد تجار المواد المخدرة في المنطقة، تصادف تواجد “المطرب ” في المكان لشراء مواد مخدرة بغرض التعاطي وعلى الفور تم القبض عليه.

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وأشارت التحريات إلى أن القوات الأمنية عثرت بحوزة المطرب على كمية من المواد المخدرة، وتم على الفور اقتياده إلى قسم شرطة المرج لبدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع التحفظ على المضبوطات المحرزة وتحرير محضر بالواقعة.

وتأتي هذه الواقعة بعد أشهر قليلة من تنفس هذا المطرب للحرية، إذ غادر السجن في أكتوبر الماضي بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر على خلفية إدانته في قضية حيازة وتعاطي مخدرات سابقة.

يُذكر أن “المطرب ” يعد أحد الأسماء المعروفة في ساحة أغاني المهرجانات، وحققت أعماله انتشاراً واسعاً، وصعد نجمه بقوة في الأوساط الجماهيرية وتصدر “الترند” ومنصات التواصل الاجتماعي لمرات متتالية.

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