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القبض على مواطن لترويجه الحشيش المخدر في جدة

السبت ٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٥:١٧ مساءً
القبض على مواطن لترويجه الحشيش المخدر في جدة
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمحافظة جدة لترويجه (36) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر، موضحة أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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