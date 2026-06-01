القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام.. انضباط أمني ويد حانية

منذ أول نداء إلاهي بالحج في القرآن الكريم (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)، توالت وفود الرحمن إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم، حيث بلغ نداء سيدنا إبراهيم – عليه السلام – الجبال فتواضعت، والحجر والمدر والشجر، فأسمعت كل من في الأرض وفي الأصلاب والأرحام، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة (لبيك اللهم لبيك).

ومنذ ذلك النداء الإلهي حتى اليوم، في العصر الحديث للمملكة العربية السعودية، ازداد أعداد الحجاج بفضل ما قدمته حكومة وقادة من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من توسعة وخدمات وتسهيلات، وجعلت من أهداف رؤية المملكة 2030 تقديم خدمات ذات جودة عالية لهم، منذ وصولهم إلى منافذها، حاجين ومكبرين وملبين حتى عودتهم لبلدانهم (من كل فج عميق) آمنين مطمئنين، فرحين بما آتاهم الله من تمام النسك وأداء الفريضة.

وامتدادًا للعناية السعودية المشرّفة بضيوف الرحمن، واكبت وزارة الداخلية جهود الدولة، فأنشأت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في عام (2007/ 2008 م) كقطاع أمني مستقل يتبع للأمن العام، لتعزيز المنظومة الأمنية خلال مواسم الحج والعمرة، والإسهام في إدارة الحشود وتنظيم وتسهيل حركة ضيوف الرحمن بانسيابية عالية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمشاعر المقدسة.

وعملت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة على توفير الحماية الأمنية الكاملة، وحفظ النظام داخل ساحات الحرمين الشريفين وفي المنطقة المركزية على مدى الساعة طيلة العام، وأسندت إليها عمليات إنسانية من خلال تقديم المساعدة للحجاج والمعتمرين وإرشادهم وتيسير أدائهم المناسك بكل طمأنينة ويسر.