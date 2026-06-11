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المرور: ضبط 1950 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
المرور: ضبط 1950 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم ضبط 1950 مركبة مخالفة، بمختلف مناطق المملكة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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