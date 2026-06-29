المرور يحذر من مخاطر عدم التقيد بالمسارات المحددة على الطرق

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حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، قائدي المركبات من مخاطر عدم الالتزام بالمسارات المحددة أثناء القيادة، مؤكدة أن التقيد بالمسارات يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق.
وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن عدم الالتزام بالمسارات المخصصة يؤدي إلى عرقلة حركة السير، إضافة إلى إرباك قائدي المركبات والتسبب في زيادة احتمالية وقوع الحوادث المرورية.
وأكدت أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية يعد من السلوكيات الأساسية التي تسهم في حماية مستخدمي الطريق وتقليل المخاطر، مشيرة إلى استمرار جهودها التوعوية لتعزيز السلامة المرورية ورفع الوعي لدى قائدي المركبات والمارة.