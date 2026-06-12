تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام المرور تتعلق بالمركبات ذاتية القيادة

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، عن تنظيمات مرورية تتعلق بالمركبات ذاتية القيادة، من خلال تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام المرور تمكّن هذه المركبات من التنقل واتخاذ قرارات القيادة تلقائيًا دون تدخل بشري أو بوجود سائق.

وأوضحت أن هذه التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرور تأتي لتعزيز السلامة العامة، والأمان لمستخدمي الطرق، وحماية الأرواح والممتلكات، ومواكبة وسائل النقل الحديثة.

يذكر أن المركبات ذاتية القيادة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار مثل الكاميرات والرادار وLiDAR تعمل على تحليل البيئة المحيطة في الزمن الحقيقي لتوجيه المركبة والتحكم في حركتها بأمان، وتتدرج مستوياتها من أنظمة مساعدة السائق إلى القيادة الذاتية الكاملة دون سائق.