المغرب تتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026

بلغ المنتخب المغربي دور الـ16 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الهولندي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتيري المكسيكية ضمن منافسات دور الـ32.

وتصدى الحارس ياسين بونو للركلة الترجيحية الخامسة التي نفذها الهولندي كريسنسيو سامرفيل، قبل أن ينجح إسماعيل صيباري في تسجيل الركلة الحاسمة، مانحًا المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وكان المنتخب الهولندي قد افتتح التسجيل عبر مهاجمه كودي خاكبو في الدقيقة 72، قبل أن يدرك المدافع عيسى ديوب التعادل للمنتخب المغربي برأسية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين ثم إلى ركلات الترجيح.

ويضرب المنتخب المغربي موعدًا مع المنتخب الكندي السبت المقبل ضمن منافسات دور الـ16.