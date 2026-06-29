المملكة تدين وتستنكر توغلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل سوريا واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية دراسة توضح سبب تزايد دهون البطن مع التقدم في العمر الداخلية الباكستانية توجه باعتقال الأفغان الذين لا يحملون تأشيرات سارية البلديات والإسكان: إصدار 1,360 ترخيصًا للسكن الجماعي للأفراد منذ تطبيق إلزام الترخيص الأرصاد: تنبيه من موجة حارة تصل لـ 48 مئوية بالمنطقة الشرقية انتشال رضيع حي بعد 4 أيام من زلزال فنزويلا واشنطن وطهران تتفقان على وقف الهجمات واستئناف المحادثات ليبيا.. حبس مسؤولين بارزين في قطاع النفط بتهم فساد ياسر المسحل يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة في المنطقة، وآخرها التوغلات داخل الأراضي السورية، واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف مدفعية.
وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تعبر عن رفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من ترويع للمدنيين الآمنين، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية”.
وتشدد المملكة على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، مجددةً دعمها لسيادة ووحدة الأراضي السورية.