المنتخب الأسترالي يتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم عقب تعادله مع الباراغواي

تأهل المنتخب الأسترالي إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، عقب تعادله السلبي مع منتخب الباراغواي اليوم، على ملعب ليفايس في سانتا كلارا/سان فرانسيسكو، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

ورفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 برفقة المنتخب الأمريكي متصدرًا المجموعة برصيد 6 نقاط.

في المقابل، رفع منتخب الباراغواي رصيده إلى 4 نقاط أيضًا، لكنه حل ثالثًا بفارق الأهداف خلف أستراليا؛ ليبقى في انتظار نتائج بقية المجموعات لمعرفة فرصه في التأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث.

وشهدت المباراة أفضلية نسبية للمنتخب الأسترالي، الذي صنع عدة فرص خلال الشوط الأول، وتألق حارس مرمى الباراغواي أورلاندو خيل في التصدي، قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف.