المنتخب المغربي يفوز على هايتي برباعية ويتأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم

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تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على منتخب هايتي بنتيجة (4 – 2) في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مرسيدس بنز “، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.
وشهد اللقاء إثارة كبيرة بعدما تأخر المنتخب المغربي مرتين في النتيجة، حيث افتتحت هايتي التسجيل بهدف عكسي سجله الحارس ياسين بونو بالخطأ في مرماه عند الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي التعادل في الدقيقة 39.
وأعاد ويلسون إيسيدور التقدم لمنتخب هايتي في الدقيقة 43، إلا أن إسماعيل صيباري سجل هدف التعادل للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+1).
وفي الشوط الثاني، نجح البديل سفيان رحيمي في منح المغرب التقدم بهدف ثالث عند الدقيقة 87، قبل أن يؤكد ياسين جسيم الفوز بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 89.
ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط محققًا فوزه الثاني تواليًا في البطولة، ليحجز رسميًا مقعده في دور الـ32.