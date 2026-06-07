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المياه الوطنية تعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي في حي الشاطئ 3 بجدة

الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
المياه الوطنية تعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي في حي الشاطئ 3 بجدة
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الغربي الانتهاء من تنفيذ مشروعها لتعزيز خدمات الصرف الصحي في حي الشاطئ (3) بجدة، بإجمالي خطوط رئيسية وفرعية تجاوزت (25) كم، لخدمة أكثر من (32) ألف مستفيد، وبتكلفة مالية بلغت أكثر من (73.8) مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ الخطوط الفرعية غير المنفذة للصرف الصحي وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من الأضرار البيئية ومعالجة مظاهر التشوه البصري، ودعم البنية التحتية وزيادة نسبة التغطية للأحياء غير المخدومة، وتحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة, داعيةً العملاء من سكان المنطقة المستهدفة (حي الشاطئ 3) بجدة، لطلب خدمة توصيل الصرف الصحي عبر الفرع الإلكتروني (https://ebranch.nwc.com.sa/login)، والتواصل المباشر في حال وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد (8004411110) أو عبر قنواتها الرقمية، مؤكدة ضرورة التأكد من إرفاق جميع المستندات والبيانات المطلوبة لاكتمال الطلب.

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