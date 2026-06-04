الهيئة العامة للنقل ترعى تدشين أول شاحنة نقل تعمل بوقود الهيدروجين

رعت الهيئة العامة للنقل تدشين أول شاحنة نقل ثقيل تعمل بوقود الهيدروجين مزوّدة بتقنيات القيادة الذاتية، بدعم من وزارة الطاقة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبالشراكة بين شركة إسماعيل أبو داود وبروكتر آند جامبل المحدودة وشركة هايبرفيو، وذلك امتدادًا لتمكين التقنيات الحديثة الداعمة للنقل المستدام.

تدشين أول شاحنة نقل تعمل بالهيدروجين

ويأتي هذا التدشين في إطار دعم الحلول المبتكرة في قطاع النقل، وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وتعتمد الشاحنة على الطاقة الهيدروجينية النظيفة دون انبعاثات، مع إمكانية التزوّد بالهيدروجين خلال دقائق، ومدى تشغيلي يصل إلى 1500 كيلومتر؛ مما يجعلها مناسبة لعمليات النقل الثقيل والمسافات الطويلة.

وتضم الشاحنة تقنيات قيادة ذاتية بمستويات متعددة، إلى جانب أنظمة رقمية تتيح التحديث المستمر، وتصميم ذكي يعتمد على البرمجيات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير حلول النقل الحديثة، ويرفع كفاءة التشغيل.

وتسهم هذه المبادرة في دعم النقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتعزيز السلامة من خلال التقنيات المتقدمة للقيادة الذاتية.

ويمثل المشروع خطوة نحو مستقبل نقل ثقيل أكثر كفاءة واستدامة، من خلال توظيف تقنيات الهيدروجين النظيف والابتكار في تطوير حلول النقل الحديثة.