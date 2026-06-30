Icon

إيران: إزالة ألغام مضيق هرمز مسئوليتنا ولا نحتاج لتدخل خارجي Icon معرض “كنوز غارقة” يوثق خرائط البحر الأحمر التاريخية Icon الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة غدًا Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 5.5 مليارات ريال Icon ليونيل ميسي يواصل صدارة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 6 أهداف Icon الصين تدعو للحفاظ على زخم المفاوضات بين أمريكا وإيران Icon الشورى يطالب هيئة التأمين بتعزيز منظومة التأمين الإلزامي Icon بزشكيان: أطراف سياسية في إيران تحاول تقويض نتائج الاتفاق مع واشنطن Icon إسرائيل تقر بفقدان جهاز عسكري مشفر خلال توغل في ريف درعا Icon تعيين المهندس سعيد الشهراني متحدثًا رسميًا باسم “سدايا” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

بزشكيان: أطراف سياسية في إيران تحاول تقويض نتائج الاتفاق مع واشنطن

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٥ مساءً
بزشكيان: أطراف سياسية في إيران تحاول تقويض نتائج الاتفاق مع واشنطن
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بعض التيارات السياسية داخل البلاد تسعى إلى تقويض نتائج مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وذلك عبر التشكيك بـ”القرارات الوطنية” وإضعاف المفاوضين.

جاء ذلك في تصريحات أدلاها، الثلاثاء، خلال لقائه عددا من أساتذة الحوزة العلمية في مدينة قم، وفق بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية.

وأوضح بزشكيان أنه يواصل إطلاع رجال الدين في مدينة قم على تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن ومسار المفاوضات الجارية.

وأكد أن إيران واجهت خلال الفترة الماضية “ضغوطا خارجية وأزمات متعددة”، لكنها تمكنت من “إحباط تحركات العدو” وتحقيق مكاسب عبر هذه التفاهمات.

وأشار إلى أن حكومته تعمل منذ توليها المسؤولية على مواجهة الأزمات والضغوط الخارجية، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأكد بزشكيان أن جميع مراحل مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تتم بتنسيق كامل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي.

في المقابل، انتقد بزشكيان ما وصفها بـ”بعض الأطراف” التي توجه اتهامات للحكومة دون مراعاة مصالح الدولة، مردفا: “بعض التيارات السياسية تسعى عبر التشكيك بالقرارات الوطنية وإضعاف المفاوضين إلى تقويض المكاسب”، وفق قوله.

من جهة أخرى، نشر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، وتضمنت انتقادات مبطنة لبزشكيان.

وألمح رضائي إلى تصريحات بزشكيان معلقا: “رسالة المرشد كانت واضحة بما يكفي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيران وسلطنة عُمان تعقدان أول اجتماع للجنة المشتركة بشأن مضيق هرمز
العالم

إيران وسلطنة عُمان تعقدان أول اجتماع للجنة...

العالم
وزير خارجية أمريكا: لبنان خارج اتفاق إيران
العالم

وزير خارجية أمريكا: لبنان خارج اتفاق إيران

العالم
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية
العالم

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال ولاية...

العالم
الكويت: الاعتداءات الإيرانية تقوض التهدئة وتهديد للسيادة وأمن المنطقة
العالم

الكويت: الاعتداءات الإيرانية تقوض التهدئة وتهديد للسيادة...

العالم
فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات بين إيران وأمريكا مع نظيره الإيراني
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات بين...

أخبار رئيسية
جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في يوليو بالدوحة
العالم

جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران...

العالم
مصر: اعتداء إيران على البحرين تصعيد مرفوض يقوض مساعي تعزيز الأمن والسلام الإقليميين
العالم

مصر: اعتداء إيران على البحرين تصعيد مرفوض...

العالم
البحرين تدين استهداف أراضيها بعددٍ من الطائرات المسيّرة الإيرانية
العالم

البحرين تدين استهداف أراضيها بعددٍ من الطائرات...

العالم