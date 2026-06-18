بنك إنجلترا يبقي على معدلات الفائدة

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قرر بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 3.75%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، رغم استمرار معدلات التضخم المرتفعة في البلاد.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ساهم في تهدئة الأسواق وانخفاض أسعار النفط مؤخراً.
وفي سياق متصل، حذا البنك المركزي البريطاني حذو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي ثبت هو الآخر أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، وسط متابعة تأثيرات التطورات الاقتصادية العالمية.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن أسعار النفط شهدت انخفاضاً في الأيام الأخيرة، وهو ما يعد عاملاً إيجابياً للأسواق، إلا أنها ما تزال أعلى من مستويات ما قبل التصعيد.
وأضاف بيلي أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر الماضية يمثل ضغطاً تضخمياً واضحاً، ما يبقي على الحذر في السياسة النقدية خلال المرحلة الحالية.