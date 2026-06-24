تجمع المدينة المنورة الصحي يطلق مبادرة “سند” لمرافقي مرضى الرعاية المنزلية

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أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي، ممثلًا بإدارة الرعاية الصحية المنزلية، مبادرة “سند” الهادفة إلى تدريب وتأهيل مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية، وتمكينهم من أداء دورهم بوصفهم شركاء فاعلين في رحلة الرعاية.
وتركز المبادرة على تعزيز مهارات المرافقين في تقديم الرعاية الآمنة داخل المنزل، والوقاية من مخاطر السقوط وقرح الفراش، من خلال ورش عمل وجلسات حوارية ودورات تدريبية حضورية وعن بُعد.
وتستهدف المبادرة مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية، بما يسهم في رفع جودة الرعاية المقدمة، وتحقيق بيئة منزلية أكثر أمانًا للمستفيدين.
وتأتي المبادرة ضمن جهود تجمع المدينة المنورة الصحي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتحسين تجربة المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية.