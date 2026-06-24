Icon

كولومبيا تحسم تأهلها للأدوار الإقصائية بفوزها على الكونغو الديمقراطية Icon جامعة جدة تعلن بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا Icon فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات بين إيران وأمريكا مع نظيره الإيراني Icon تجمع المدينة المنورة الصحي يطلق مبادرة “سند” لمرافقي مرضى الرعاية المنزلية Icon إحباط تهريب 22 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير Icon وفاة طفل عمره 3 سنوات نسيه والده داخل السيارة في مصر Icon أطباء السودان: وفاة أكثر من 215 محتجزا بسجن للدعم السريع في دارفور Icon “الردادية”.. فن شعبي تاريخي يواصل حضوره في المناسبات الاجتماعية Icon سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة Icon حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

صحة وطب‎

تجمع المدينة المنورة الصحي يطلق مبادرة “سند” لمرافقي مرضى الرعاية المنزلية

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٨ مساءً
تجمع المدينة المنورة الصحي يطلق مبادرة “سند” لمرافقي مرضى الرعاية المنزلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي، ممثلًا بإدارة الرعاية الصحية المنزلية، مبادرة “سند” الهادفة إلى تدريب وتأهيل مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية، وتمكينهم من أداء دورهم بوصفهم شركاء فاعلين في رحلة الرعاية.
وتركز المبادرة على تعزيز مهارات المرافقين في تقديم الرعاية الآمنة داخل المنزل، والوقاية من مخاطر السقوط وقرح الفراش، من خلال ورش عمل وجلسات حوارية ودورات تدريبية حضورية وعن بُعد.
وتستهدف المبادرة مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية، بما يسهم في رفع جودة الرعاية المقدمة، وتحقيق بيئة منزلية أكثر أمانًا للمستفيدين.
وتأتي المبادرة ضمن جهود تجمع المدينة المنورة الصحي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتحسين تجربة المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد