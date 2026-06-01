تجهيز أكثر من 19 ألف متر من المسارات لخدمة ضيوف الرحمن في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة

الإثنين ١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٣ مساءً
المواطن - واس

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن تهيئة وتجهيز مسارات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في المنطقة المركزية بمساحة إجمالية تتجاوز 19 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتحسين تجربة تنقلهم، ورفع مستوى الراحة والسلامة في محيط المسجد النبوي.

ويهدف المشروع إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، وتيسير حركتهم وتنقلاتهم في أجواء تسودها الراحة والطمأنينة، إذ تضمنت أعمال التهيئة تنفيذ مسارات وأرصفة مجهزة بالكامل للمشاة وللأشخاص ذوي الإعاقة، مرتبطة بشبكة طرق نُفذت بمواد عالية الجودة؛ بما يسهم في تعزيز الاستدامة ورفع الكفاءة التشغيلية خلال موسم الحج.

وتضمن تعزيز الهوية البصرية والبيئية للمنطقة عبر تكثيف أعمال التشجير على امتداد المسارات، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الهواء وتوفير مساحات من الظل للمشاة، إلى جانب تدعيمها بمنظومة إنارة متطورة صممت بأسلوب حديث يتناسق ويتكامل مع الطابع العمراني والهندسي العريق للمدينة المنورة.

ويأتي هذا المشروع امتدادًا للعناية الفائقة والدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع الحج والعمرة، وحرصها المتواصل على تطوير البنية التحتية والخدمية في المدينتين المقدستين، لتوفير أرقى سبل الراحة والتسهيلات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بيسر وأمان.

