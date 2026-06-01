سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة تجهيز أكثر من 19 ألف متر من المسارات لخدمة ضيوف الرحمن في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة الدفاع المدني في حج 1448هـ.. طوق السلامة وقلادة الطمأنينة في دروب ضيوف الرحمن #يهمك_تعرف | طريقة التحقق من أهلية الاستحقاق لصرف منفعة ساند تراجع أسعار الذهب اليوم بنحو 2% الشؤون الإسلامية تنفّذ مبادرة سعيًا مشكورًا لتوديع ضيوف الرحمن بمحطة قطار الحرمين الشفا.. مصيف الجبال وموسم الفاكهة والطبيعة القبض على مواطنين بالشرقية لترويجهما الإمفيتامين وأقراصًا ممنوعة المسجد النبوي يجسد إرثًا معماريًا إسلاميًا يمتد عبر العصور أسعار النفط تقفز بأكثر من 7%
أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن تهيئة وتجهيز مسارات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في المنطقة المركزية بمساحة إجمالية تتجاوز 19 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتحسين تجربة تنقلهم، ورفع مستوى الراحة والسلامة في محيط المسجد النبوي.
ويهدف المشروع إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، وتيسير حركتهم وتنقلاتهم في أجواء تسودها الراحة والطمأنينة، إذ تضمنت أعمال التهيئة تنفيذ مسارات وأرصفة مجهزة بالكامل للمشاة وللأشخاص ذوي الإعاقة، مرتبطة بشبكة طرق نُفذت بمواد عالية الجودة؛ بما يسهم في تعزيز الاستدامة ورفع الكفاءة التشغيلية خلال موسم الحج.
وتضمن تعزيز الهوية البصرية والبيئية للمنطقة عبر تكثيف أعمال التشجير على امتداد المسارات، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الهواء وتوفير مساحات من الظل للمشاة، إلى جانب تدعيمها بمنظومة إنارة متطورة صممت بأسلوب حديث يتناسق ويتكامل مع الطابع العمراني والهندسي العريق للمدينة المنورة.
ويأتي هذا المشروع امتدادًا للعناية الفائقة والدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع الحج والعمرة، وحرصها المتواصل على تطوير البنية التحتية والخدمية في المدينتين المقدستين، لتوفير أرقى سبل الراحة والتسهيلات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بيسر وأمان.